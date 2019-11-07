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Счетная палата заявила о катастрофичной убыли населения России

10:01
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Демография в России падает четвертый год подряд

Счетная палата обнаружила существенные риски для достижения цели по устойчивому росту численности населения России.

По данным на 1 сентября 2019 года в России проживают 146,7 миллиона человек - с начала года численность россиян сократилась на 52 500 человек. Этот недостаток не смогли компенсировать даже мигранты – они увеличили статистику только на 76%, пишет "Газета.Ru".

С января 2019 года в нашей стране родились 994 300 детей, это на 83 800 человек меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом число умерших составило 1,2 миллиона человек. Естественная убыль населения в России продолжается четвертый год подряд, отметили в Счетной палате.

Власти поставили перед собой цель с 2019 по 2014 годы увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину, а также снизить смертность среди населения старше трудоспособного возраста.

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