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Как распознать рак по характеру головной боли

10:21
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Прислушайтесь к сигналам своего организма

Главный врач московской ГКБ им. М.Е. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил, что в 80-90% случаев головная боль не угрожает здоровью человека. Ее можно снять с помощью регулярных физических упражнений и снижения уровня стресса. Однако иногда подобный дискомфорт может указывать на инсульт, менингит, рак и аневризму сосудов мозга. 
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Есть несколько симптомов, при которых человеку с головной болью следует обратиться к врачу и пройти диагностику мозга на опухолевые процессы. Речь идет об онемении, о боли при кашле, а также о проблемах с речью, зрением и когнитивными навыками.

По словам Мясникова, если человек никогда не страдал от мигрени, но в последнее время начал без особой причины испытывать острую головную боль, то ему стоит провериться. Как известно, побороть рак на начальном этапе гораздо проще, чем на последующих. 

Знаменитый врач также посоветовал не перебарщивать с обезболивающими. Нежелательно принимать больше 15 таблеток в месяц, передает "МедикФорум"

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