"Государственный концерт": Зеленский дважды нелепо оговорился

Видимо, президент вспомнил свое гастрольное прошлое

Президент Украины Владимир Зеленский допустил две оговорки на пресс-конференции в Харькове.

Глава государства дважды назвал государственный концерн "Укроборонпром" концертом. По всей видимости, Зеленского настолько сильно расстроило бедственное положение заводов, что он не совладал с украинским языком.

"Погашение задолженности предприятий-участников государственного концерта "Укроборонпрома" и заработной платы может быть через пополнение статутного капитала государственного концерта "Укроборонпрома", - заявил Зеленский.

Ранее выяснилось, что Харьковский бронетанковый завод за последние 10 лет выпустил для украинской армии только один танк, в то время как в СССР выпускались 900 танков в год.