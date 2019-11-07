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"Государственный концерт": Зеленский дважды нелепо оговорился

10:28
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Видимо, президент вспомнил свое гастрольное прошлое

Президент Украины Владимир Зеленский допустил две оговорки на пресс-конференции в Харькове.
Зеленский в шоке после визита на танковый завод в Харькове

Глава государства дважды назвал государственный концерн "Укроборонпром" концертом. По всей видимости, Зеленского настолько сильно расстроило бедственное положение заводов, что он не совладал с украинским языком.

"Погашение задолженности предприятий-участников государственного концерта "Укроборонпрома" и заработной платы может быть через пополнение статутного капитала государственного концерта "Укроборонпрома", - заявил Зеленский.

Ранее выяснилось, что Харьковский бронетанковый завод за последние 10 лет выпустил для украинской армии только один танк, в то время как в СССР выпускались 900 танков в год.

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