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Разочарован и обескуражен: Джоли ударила под дых Питта

10:58
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Актер не ожидал такого от бывшей жены

Брэд Питт прокомментировал высказывание Анджелины Джоли журналу Harper's Bazaar. Артист шокирован.
Фото голой 44-летней Анджелины Джоли слили в Сеть

Энджи заявила, что бывший муж мешает ей жить. В частности, звезда "Малефисенты" мечтает жить в другой стране, но не может покинуть США из-за необходимости делить опеку над детьми с Питтом.

"Брэд разочарован, он просто обескуражен. Она сделала такой комментарий и попыталась изобразить его плохим парнем, тем более, что он был настолько гибким и понимающим, когда дело касалось ее графика поездок с детьми", - рассказал друг артиста таблоиду HollywoodLife.

По словам инсайдера, актер не будет публично комментировать поступок экс-супруги. "Он не отомстит и не ответит, он не считает, что в интересах детей делиться подробностями о порядке опеки", - подчеркнул знакомый Питта.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились на съемках фильма "Мистер и Миссис Смит". Ради актрисы Питт ушел развелся с Дженнифер Энистон. Энджи и Брэд жили вместе несколько лет, а поженились лишь в 2014 году.

У пары шестеро детей, из них трое приемные. Когда в 2016 году Джоли подала документы на развод, в качестве причины расторжения брака были указаны разногласия в вопросах воспитания наследников.

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