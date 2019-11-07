Разочарован и обескуражен: Джоли ударила под дых Питта

Актер не ожидал такого от бывшей жены

Брэд Питт прокомментировал высказывание Анджелины Джоли журналу Harper's Bazaar. Артист шокирован.

Энджи заявила, что бывший муж мешает ей жить. В частности, звезда "Малефисенты" мечтает жить в другой стране, но не может покинуть США из-за необходимости делить опеку над детьми с Питтом.

"Брэд разочарован, он просто обескуражен. Она сделала такой комментарий и попыталась изобразить его плохим парнем, тем более, что он был настолько гибким и понимающим, когда дело касалось ее графика поездок с детьми", - рассказал друг артиста таблоиду HollywoodLife.

По словам инсайдера, актер не будет публично комментировать поступок экс-супруги. "Он не отомстит и не ответит, он не считает, что в интересах детей делиться подробностями о порядке опеки", - подчеркнул знакомый Питта.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились на съемках фильма "Мистер и Миссис Смит". Ради актрисы Питт ушел развелся с Дженнифер Энистон. Энджи и Брэд жили вместе несколько лет, а поженились лишь в 2014 году.

У пары шестеро детей, из них трое приемные. Когда в 2016 году Джоли подала документы на развод, в качестве причины расторжения брака были указаны разногласия в вопросах воспитания наследников.