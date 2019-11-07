Марш в честь годовщины парада 1941 года прошел в Москве

По Красной площади прошли четыре тысячи человек

Сегодня в России отмечают день воинской славы, вспоминают события ноября 1941 года. Этим утром на Красной площади прошёл торжественный марш в честь легендарного Парада, который стал одним из переломных моментов в битве за Москву. По брусчатке маршировали около четырёх тысяч человек в военной форме образца 41-го. Зрители увидели десятки единиц боевой техники - подлинные экземпляры, которые участвовали в сражениях.

На Красную площадь выносят флаги России, Москвы и Знамя Победы. Ритм задаёт военный оркестр. По брусчатке, которая все помнит, маршируют внуки и правнуки участников битвы за Москву. В едином строю 4 тысячи человек. Здесь все воссоздано точь-в-точь. Шинели, маскхалаты и начищенные до блеска винтовки.

В ноябре 41-го года прямо от стен Кремля солдаты уходили на фронт. Враг был всего в 30 километрах от столицы. Тяжелейшие бои. Легендарный парад готовили как спецоперацию. Для перекрытия с фронта перебросили 5 сотен истребителей. Кремль замаскировали, на крышах стояли зенитки. Синоптики точно предсказали начало снегопада, в таких условиях вражеская авиация не могла совершать налеты. На эти часы и был назначен парад. Он длился всего 20 минут, но имел колоссальное значение для страны и народа. На трибунах — те, кто видел все это своими глазами. Холод, канонады и, несмотря ни на что, — безотговорочная вера в победу.

"Это прибавило мне ещё больше уверенности в нашей великой победе, в нашем большом значении, что мы важные, что мы будем защищать нашу родину, что мы будем так сказать в рядах бойцов. И в дальнейшем это всё помогало нам в работе, в жизни, в учёбе и дальше в боевых действиях", - говорит генерал-майор авиации, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Корейской войны Сергей Кармаренко.

Их потомки свято хранят память о подвиге красноармейцев и рядовых жителей Москвы, которые плечом к плечу копали траншеи, трудились в тылу и выстояли.

"Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Они сражались за Родину, за будущее поколение. Низкий поклон вам - за мирное небо, солдаты Великой Отечественной! Вы подарили нам бесценный опыт, он учит верить в правое дело и сражаться до Победы, как бы ни было тяжело. Мы твёрдо знаем - будущее России находится в надёжных и сильных руках. Слава участникам парада! Слава воинам-победителям! Слава городу-герою Москве!", - заявил Сергей Собянин.

На Красной площади — выставка военной техники времён Второй Мировой войны. Танки, бронемашины, мотоциклы. Эти боевые машины сыграли важную роль в боях за Москву.

"130-миллиметровая ракета, снаряд неуправляемый, реактивный. 16 направляющих, залп как бы накрывал порядка гектара земли. Создавался огненный смерч и поражаемость даже в укрытиях была", - рассказывает участник военно-технического клуба "Дивизион" и регионального военно-патриотического объединения "Гвардия" Андрей Старых.

Вся техника на ходу. Некоторые экспонаты собирали по частям, находя обломки и детали во время поисковых экспедиций.

"От начала до конца оригинальная машина, мы некоторые машины находили в разных концах постсоветского Союза, завозили сюда и поэтому эти машины не найденные, это машины, привезённые из других республик, восстановленные, и они соответствуют времени, соответствуют техническим характеристикам. Но это машины во времени. Всё, что внутри находится - тоже во времени", - говорит основатель Музея техники Вадим Задорожный.

Музей под открытым небом доступен для москвичей и гостей столицы до самого вечера. А ещё горячая солдатская каша, звонкая гармонь и фронтовые песни.

Виктор Прокушев, Сергей Давидяк, Андрей Талалай. "ТВ Центр".