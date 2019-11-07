В Донбасс прибыл 90-й гумконвой из России

Грузовики доставили детские продуктовые наборы

Почти 600 тонн гуманитарной помощи доставил жителям Донбасса новый конвой МЧС.

Рано утром грузовики выдвинулись из Донского спасательного центра и направились к границе. После прохождения таможенной проверки колонна разделилась на две части. Одна проследовала в Донецк, другая - в Луганск. Жителям юго-востока Украины привезли детские продуктовые наборы, передает "ТВ Центр".

С августа 2014 года в города Донбасса доставили более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.