На головы британцев во время спектакля рухнул потолок (видео)

В лондонском театре давали "Смерть коммивояжера"

В лондонском театре на зрителей рухнула крыша прямо во время спектакля. Инцидент произошёл на знаменитой улице Пикадилли в историческом центре города.

Давали пьесу "Смерть коммивояжёра" по произведению американского писателя Артура Миллера, передает "ТВ Центр". Постановка популярная, зал был полный. Внезапно на головы людей посыпалась штукатурка. Часть потолка обвалилась. Образовалась дыра шириной в 3-4 метра, из которой торчали провода и капала вода.

На место прибыли медики, пожарные и полиция. Началась эвакуация. Всего из здания вывели больше тысячи посетителей. В результате инцидента пострадали несколько человек. Четверых доставили в больницу. Позже врачи уточнили, что госпитализированные получили лёгкие травмы.