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В Москве представили образовательные проекты программы "Цифровая экономика"

11:56
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Ими смогут пользоваться более чем в 30 странах мира

На конференции в Москве представили десятки проектов в рамках программы "Цифровая экономика". Она проходит при поддержке Россотрудничества. Это - различные обучающие курсы, которыми через интернет смогут пользоваться российские педагоги, школьники и студенты более чем в 30 странах мира.

Путь к профессиям будущего лежит через цифровое образование. На мультимедийной пресс-конференции в Москве представили лучшие проекты такого обучения. Часть из них реализуется в обновленных стандартах школьной программы, многие проекты доступны каждому: это онлайн-кружки в сфере IT, международные конкурсы по цифровой экономике.

"Мы делаем дистанционные курсы. Две программы разработали 3D-моделирования: теория и практика. А также технологии дополненной виртуальной реальности и их использование в медиапространстве. В научных мероприятиях мы показываем два мастер-класса", - рассказывает руководитель образовательных проектов союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений Антонов.

Проект развития цифрового образования в нашей стране учрежден указом президента. Он реализуется при поддержке Россотрудничества. На это выделяются специальные гранты. В этом году были реализованы 27 проектов. Это обучающие курсы на цифровых образовательных платформах для школьников и преподавателей русских школ за рубежом, образовательные программы в онлайн-формате и международные олимпиады, которые очень популярны среди иностранных  студентов.

"Россотрудничество очень активно включилось в эту работу, поскольку будущее образования напрямую связано с цифровой экономикой. Это работа вдолгую и на будущее, как раз по усилению привлекательности и русского языка и российского образования", - говорит глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Развитие цифровой грамотности Россотрудничество будет реализовывать до 2021 года. К этому времени каждый школьник будет легко ориентироваться в сфере технологий будущего.

Елена Сахно, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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