"Лидерами России" захотели стать более 230 тысяч человек

На победу претендуют управленцы из почти 70 стран

230 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России". За победу будут бороться управленцы со всех регионов нашей страны и почти 70 стран. В новом сезоне соревноваться будут и по отдельным направлениям. Самые популярные - "Финансы и технологии", а также "Здравоохранение" и "Наука".

Чтобы родиться и состариться, ярким африканским рыбкам нотобранхиус джуби природой отведено всего около 4 месяцев. Но в лаборатории постгеномных исследований столичного Института молекулярной биологии им. Энгельгардта маленькие нотобранхиусы - главные помощники на пути к долголетию.

"Мы их кормим потенциальным геропротектором, то есть веществом, которое сможет продлить жизнь и рыбкам, и человеку. Скоро мы узнаем, действительно ли оно работает настолько хорошо, насколько мы думаем, и тогда это вещество сможет перейти в следующую фазу исследований", - говорит заведующая лабораторией Анна Кудрявцева.

Тестированием потенциальных геропротекторов и другими уникальными исследованиями на животных руководит заведующая лабораторией Анна Кудрявцева. Кроме научной деятельности, её команда активно старается внедрять свои открытия в реальную медицинскую практику.

"Когда речь заходит о том, чтобы их зарегистрировать, внедрить какую-то инновационную продукцию, тут же встаёт очень много вопросов, связанных с несовершенствами законодательной базы", - говорит Кудрявцева.

Вместо того, чтобы понапрасну обивать пороги медицинских учреждений, Анна зарегистрировалась на конкурс "Лидеры России" по специализации медицина. Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", который ежегодно проводится, чтобы выявить и поддержать перспективных специалистов в их деятельности.

"Тем, кто победил, дают, во-первых, грант образовательный. Но самое ценное — это опыт общения с наставником, который может тебе действительно показать новый мир", - говорит она.

Наставники будущих "Лидеров России" — ведущие управленцы страны. Среди них и министр здравоохранения Вероника Скворцова, выбравшая себе в заместители финалиста конкурса в прошлом году, и глава минобрнауки Михаил Котюков, и министр финансов России Антон Силуанов. А, судя по тому, что с этого года в конкурсе появились три профессиональные специализации - медицина, наука и финансы, вероятно, что финалисты конкурса примут непосредственное участие в модернизации этих отраслей. Перспектива получить такие компетенции кандидата химических наук Наталью Лобову привела на трек наука.

"Есть научные отрасли, в которых необходимо применить антикризисное управление на текущий момент. И мне кажется это важным, потому что недавно мы прошли ряд реформ в науке и многие научные организации они оказались слегка оттеснёнными на обочину этой деятельности. Досадно будет, если мы утратим какие-то научные школы и уникальные научные знания", - говорит она.

В науке Наталья работает уже больше 25 лет. В её лаборатории исследуют супрамолекулы, являющиеся аналогом биологических систем. Основное препятствие для развития своей сферы и науки в России в целом она видит в специфике подбора менеджмента среднего и высшего звена.

"Научная среда она специфична в том плане, что в ней очень любят своих людей, имеющих свои достижения, успешных в каких-то своих областях. И я считаю, чтобы именно люди от науки могли прокачивать свои управленческие компетенции", - рассуждает Лобова.

Свыше 10000 представителей научного сообщества поборются в этом году за звание "лидеров России", а всего более 230000 человек из 68 стран направили свои заявки на участие в конкурсе. В апреле жюри назовёт победителей. Кроме опытных наставников, полезных знакомств и новой работы, они получат по миллиону рублей на повышение квалификации и обучение.

Татьяна Сидорова, Сергей Ким, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".