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Гузеева перестала скрывать страшный диагноз дочери

10:53
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Девушке грозит операция

Телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что у ее 19-летней дочери обнаружили доброкачественную опухоль. 
"Опухоль вернулась": дочь Гузеевой готовят к повторной операции

"Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек", - цитирует ведущую "Давай поженимся" Teleprogramma.pro. Вдаваться в детали звезда отказалась. 

Накануне Ольга Бухарова, единственная дочь телеведущей, потрясла интернет-пользователей страшной новостью. По словам девушки, ей грозит вторая операция по удалению опухоли. В прошлом году она уже перенесла операцию, однако, видимо, врачам не удалось побороть болезнь. 

"Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья", - написала Бухарова, пообещав набить себе на ягодицах тату, если ей снова придется лечь под нож хирургов. 

Недавно Гузеева опубликовала в Instagram фото "окровавленной" Ольги, которая собралась на вечеринку по случаю Хэллоуина"Нервным пожилым людям не смотреть!" - написала артистка. 

Отметим, что у Гузеевой есть сын, рожденный в браке с актером Кахой Толордавой. Дочь она родила от ресторатора Игоря Бухарова. 

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