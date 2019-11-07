Гузеева перестала скрывать страшный диагноз дочери

Девушке грозит операция

Телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что у ее 19-летней дочери обнаружили доброкачественную опухоль.

"Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек", - цитирует ведущую "Давай поженимся" Teleprogramma.pro. Вдаваться в детали звезда отказалась.

Накануне Ольга Бухарова, единственная дочь телеведущей, потрясла интернет-пользователей страшной новостью. По словам девушки, ей грозит вторая операция по удалению опухоли. В прошлом году она уже перенесла операцию, однако, видимо, врачам не удалось побороть болезнь.

"Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья", - написала Бухарова, пообещав набить себе на ягодицах тату, если ей снова придется лечь под нож хирургов.

Недавно Гузеева опубликовала в Instagram фото "окровавленной" Ольги, которая собралась на вечеринку по случаю Хэллоуина. "Нервным пожилым людям не смотреть!" - написала артистка.

Отметим, что у Гузеевой есть сын, рожденный в браке с актером Кахой Толордавой. Дочь она родила от ресторатора Игоря Бухарова.