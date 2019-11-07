США сбросили ракету на Японию

Она упала в населенном секторе

Военный американский истребитель F-16 случайно выронил учебную ракету во время тренировочного полета.

Инцидент произошел, когда самолет пролетал над Японией. В Токио заявили, что это произошло вне установленной зоны проведения учебных полетов, ракета упала в нескольких километрах от базы Мисава в населенном секторе, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, угрозы взрыва не было, пострадавших нет. Сейчас американские военные расследуют причины случившегося и ищут учебную ракету.

Это уже не первый случай в Японии, когда американские военные что-то роняют с воздуха. Так, в конце августа вертолет CH-53 обронил пластиковый иллюминатор в море у берегов острова Окинава.