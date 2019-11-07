Экспозиции о жизни столицы в период обороны в 1941 году открыты в МФЦ

Цель акции — сохранить память о героях войны

Центры госуслуг и Главное архивное управление Москвы приглашают горожан посетить обновленную выставку проекта "Москва — с заботой об истории". Она посвящена мобилизации столицы в 1941 году.

О жизни Москвы во время Великой Отечественной войны расскажут с помощью кинохроники, интерактивной викторины, инфографики и аудиоинсталляции. Кроме того, представлены документы, фотографии, награды и памятные вещи.

На Тверском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах пройдет фотовыставка Главархива "Мой город. Моя история". На фотографиях запечатлена повседневная жизнь москвичей в годы Великой Отечественной войны: на призывном пункте, на предприятии, в госпитале, на детской площадке и во время школьного урока.

Список МФЦ, в которых можно увидеть обновленную выставку, доступен на сайте мэрии Москвы.