ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тарасов признался, что может "дать леща" жене

11:43
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Он рассказал о "красной зоне" для женщин

Футболист Дмитрий Тарасов высказался об отношениях со своей супругой Анастасией Костенко. Они вместе уже три года, но только недавно в их семье наступила относительная гармония. 
"Выхватила леща": друг рассказал, как Тарасов унижал Бузову на людях

Дмитрий Тарасов признался в разговоре с музыкантом T-killah, что последние четыре месяца они с Костенко стали жить "нормально". "Она перестала мне выносить голову", - заявил спортсмен. Напомним, что модель носит под сердцем второго ребенка от Тарасова. 

Тарасов и его друг T-killah обсуждали семейную жизнь в автомобиле. На задних местах сидели их жены. Экс-игрок "Локомотива" и музыкант вели себя непринужденно перед камерой: много шутили, смеялись и матерились. 

Во время беседы выяснилось, что Дмитрий Тарасов категорически против того, чтобы его возлюбленная ходила на массаж к мужчине или занималась с тренером противоположенного пола. Он также высказался против раздельного отдыха. Когда речь зашла о вспыльчивости женщин, Тарасов четко дал понять - он не потерпит грубости со стороны жены. 

"Есть предел. Я понимаю, гормоны… но есть красная такая зона, за которую заходить женщина не должна - беременная она или не беременная. Пока не беременная вообще может получить сразу, я считаю, леща такого небольшого", - сказал спортсмен, после чего они с T-killah шутки ради обменялись пощечинами. Видео можно увидеть на YouTube-канале T-killah. 

Ранее экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал ТВЦ.RU, что Дмитрий Тарасов грубо обращался со своей бывшей женой Ольгой Бузовой. "Естественно, что он ее время от времени унижал. Я предполагаю, что он говорил ей что-то обидное, а она в этот момент ревела. Это не было постоянным: разок "выхватила леща", - заявил шоумен, комментируя признание Бузовой о том, что та стала жертвой домашнего насилия. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.