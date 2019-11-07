Тарасов признался, что может "дать леща" жене

Он рассказал о "красной зоне" для женщин

Футболист Дмитрий Тарасов высказался об отношениях со своей супругой Анастасией Костенко. Они вместе уже три года, но только недавно в их семье наступила относительная гармония.

Дмитрий Тарасов признался в разговоре с музыкантом T-killah, что последние четыре месяца они с Костенко стали жить "нормально". "Она перестала мне выносить голову", - заявил спортсмен. Напомним, что модель носит под сердцем второго ребенка от Тарасова.

Тарасов и его друг T-killah обсуждали семейную жизнь в автомобиле. На задних местах сидели их жены. Экс-игрок "Локомотива" и музыкант вели себя непринужденно перед камерой: много шутили, смеялись и матерились.

Во время беседы выяснилось, что Дмитрий Тарасов категорически против того, чтобы его возлюбленная ходила на массаж к мужчине или занималась с тренером противоположенного пола. Он также высказался против раздельного отдыха. Когда речь зашла о вспыльчивости женщин, Тарасов четко дал понять - он не потерпит грубости со стороны жены.

"Есть предел. Я понимаю, гормоны… но есть красная такая зона, за которую заходить женщина не должна - беременная она или не беременная. Пока не беременная вообще может получить сразу, я считаю, леща такого небольшого", - сказал спортсмен, после чего они с T-killah шутки ради обменялись пощечинами. Видео можно увидеть на YouTube-канале T-killah.

Ранее экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал ТВЦ.RU, что Дмитрий Тарасов грубо обращался со своей бывшей женой Ольгой Бузовой. "Естественно, что он ее время от времени унижал. Я предполагаю, что он говорил ей что-то обидное, а она в этот момент ревела. Это не было постоянным: разок "выхватила леща", - заявил шоумен, комментируя признание Бузовой о том, что та стала жертвой домашнего насилия.