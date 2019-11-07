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Народный артист отыграл спектакль и умер

11:48
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Он скончался в гримерке

Заслуженный артист России и народный артист Татарстана Александр Купцов скончался после спектакля, ему было 64 года.

Трагедия произошла 6 ноября. Купцов отыграл спектакль "Маленький принц" по произведению Антуана де Сент-Экзюпери и ушел в гримерку. Оттуда он должен выйти на сцену на поклон, однако зрители его не дождались, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

О причинах смерти пока не сообщается. Дата и место похорон будут озвучены позднее. 

Практически всю свою жизнь Купцов посвятил работе в Казанском ТЮЗе, но он также снимался в кино – Александра Ивановича можно увидеть в фильмах "Неотложка" и "Зулейха.

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