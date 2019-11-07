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В Нагорном районе по программе реновации построят школы и детсады

11:47
  • четверг
  • 07 ноября 2019

А также Дом культуры и крытый каток

В Нагорном районе появятся новые школы и детские сады, а также Дом культуры и крытый каток в рамках реализации программы реновации.

"Жители района смогут кататься здесь на коньках круглый год и в любую погоду. А неподалеку появится Дом культуры. Здесь занятия по интересам найдут и взрослые, и дети", — рассказал начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Южного административного округа ГБУ "ГлавАПУ" Алексей Игнатов.

Новая школа будет рассчитана на 600 учеников, а три детских сада примут 550 дошкольников. Так же будут благоустроены природные комплексы на Чонгарском и Черноморском бульварах и Болотниковской улице. Работы по благоустройству проведут и в сквере на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта, вдоль реки Котловки. Помимо этого, приведут в порядок два пруда в Коробковских садах.

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