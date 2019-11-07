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Леди Гага сделала официальное заявление о романе с Брэдли Купером

12:21
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Они "усердно работали" над отношениями

Певица Леди Гага расстроила огромное количество фанатов, которые жадно ловили слухи о ее романе с актером Бредли Купером и мечтали услышать новость об их свадьбе. Артистка заявила, что они с Купером лишь играли любовь ради успеха их совместного фильма "Звезда родилась".
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"Мы создали любовную историю. Я исполнитель и актриса, и, конечно, мы хотели, чтобы люди поверили в нашу любовь. И мы хотели, чтобы люди почувствовали любовь на премии "Оскар". Чтобы она прошла через объектив камеры и через каждый телевизор, по которому на нас смотрели. И мы усердно работали над этим, работали днями напролет. Мы продумали все, это было разыграно как представление", - сказала Леди Гага в интервью журналу Elle.

По словам Гаги, когда они с Купером поняли, что поклонники поверили в их роман, они произнесли: "Ну что ж, мы хорошо постарались". 

Отметим, что интервью Леди Гаги оставило после себя ощущение недосказанности. Певица назвала Купера прекрасным отцом, но ни словом не обмолвилась о его бывшей возлюбленной - модели Ирине Шейк.  Возникло впечатление, будто артистка не хочет особо распространяться на эту тему и давать "глупой прессе" повод для создания новых слухов. Между тем у фанатов осталось много вопросов. Нет сомнений, что многие поклонники по-прежнему верят, что Гагу и Купера связывает нечто большее, чем работа над фильмом. А сказанные в интервью слова - это всего лишь слова. 

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