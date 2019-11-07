В России нашли способ уничтожить за один раз все авианосцы США

Американцы допустили просчет

Американский флот имеет очевидную уязвимость и может быть разгромлен в одночасье.

Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Пентагон слишком сильно зависит от верфи в Ньюпорте (штат Вирджиния), где концентрируются производство и ремонт атомных авианосцев. Верфь имеет всего три стапеля - это специальные помосты для постройки судна и его спуска на воду. Два используются для ремонта и только один для строительства. Сейчас на вооружении США находятся 10 авианосцами типа "Нимиц" и одним типа "Форд".

В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".

Как утверждает Сивков, России следует озаботиться созданием достаточного количества противокорабельных ракет на такой случай.