"Развивается мания величия": чем опасно желание молодежи высказаться

Подростки переоценивают свои возможности

Развитие цифровых технологий привело к тому, что молодежь переоценивает свои реальные способности. Поддерживают их в этом заблуждении родители, педагоги и политики.

По мнению немецкого теоретика медиа и коммуникаций Норберта Больца, возможность общаться со всем миром привела к тому, что современная молодежь ощущает себя больше космополитами, чем представителями конкретной нации. В итоге они отказываются от традиционных ценностей своего государства, снижается роль национального образования, истории и философии.

"Сейчас мы имеем дело с поколением, которое решило начать с чистого листа. Это поколение, которое руководствуется ценностями и идеями исключительно конца 20 – начала 21 вв. То есть ценностями, о которых 40-50 лет назад никто ещё даже не думал. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с радикальной интернационализацией. А с другой стороны, с поддерживаемым средствами массовой информации эксгибиционизмом", - заявил Больц в интервью "ТВ Центру".

Опасения эксперта вызывает желание молодежи высказаться по любому поводу, используя в том числе соцсети. Все это, полагает Больц, ведет к огромной мании величия.

"Эти люди совершенно не понимают, что они реально могут", - заключил Норберт Больц.