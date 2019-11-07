ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Развивается мания величия": чем опасно желание молодежи высказаться

12:42
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Подростки переоценивают свои возможности

Развитие цифровых технологий привело к тому, что молодежь переоценивает свои реальные способности. Поддерживают их в этом заблуждении родители, педагоги и политики.

"Раздвоение сознания": чем опасна принудительная политкорректность
"Экологическое движение — это огромные деньги": что скрывает Грета Тунберг

По мнению немецкого теоретика медиа и коммуникаций Норберта Больца, возможность общаться со всем миром привела к тому, что современная молодежь ощущает себя больше космополитами, чем представителями конкретной нации. В итоге они отказываются от традиционных ценностей своего государства, снижается роль национального образования, истории и философии.

"Сейчас мы имеем дело с поколением, которое решило начать с чистого листа. Это поколение, которое руководствуется ценностями и идеями исключительно конца 20 – начала 21 вв. То есть ценностями, о которых 40-50 лет назад никто ещё даже не думал. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с радикальной интернационализацией. А с другой стороны, с поддерживаемым средствами массовой информации эксгибиционизмом", - заявил Больц в интервью "ТВ Центру".

Опасения эксперта вызывает желание молодежи высказаться по любому поводу, используя в том числе соцсети. Все это, полагает Больц, ведет к огромной мании величия.

"Эти люди совершенно не понимают, что они реально могут", - заключил Норберт Больц.

Главное сегодня
Плакат "Как ты смеешь?"
Плакат "Как ты смеешь?"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.