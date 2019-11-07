В Москве резко похолодает, а потом опять потеплеет

Жителей столицы ждут температурные качели

На центральную часть России надвигается волна холода, которая продержится несколько дней.

По данным синоптиков, теплая погода продержится еще сегодня и завтра (7-8 ноября), а в субботу столбик термометра опустится дол восьми градусов, а ночью и вовсе до минус одного, пишет argumenti.ru.

"Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон", - рассказали в Гидрометцентре России.

Затем в Москву опять придет потепление. Уже в воскресенье температура начнет расти вверх: 10 ноября уйдет минусовая ночная температура, а в понедельник она поднимется до плюс восьми, днем можно ждать 11 градусов тепла.