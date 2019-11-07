"У него не было шансов": Тимати раскрыл главный секрет Децла

Его судьба была предрешена

Рэпер Тимати рассказал о факторах, которые в 90-е годы сделали из его коллеги Децла звезду всероссийского масштаба.

7 ноября в Сети опубликовали документальный фильм "С закрытыми окнами" о рэпере Кирилле Толмацком, более известном как Децл. Картина состоит из кадров домашней хроники и клипов покойного музыканта, а также интервью с коллегами и близкими людьми Децла. Среди них - рэпер Тимати, который одно время работал бэк-вокалистом в команде Толмацкого.

Некоторые музыкальные критики и любители хип-хопа до сих пор гадают, как ничем не примечательному подростку маленького роста удалось стать звездой. По словам Тимати, секрет прост. Продюсер Александр Толмацкий грамотно задействовал медийный ресурс, чтобы сделать своего сына популярным.

"Тогда все зависело от радио, нескольких телеканалов. Его отец одним щелчком весь контент поставил по структуре. Это первое. Второе: ни одного крутого тинейджерского проекта на тот момент в России не было. То есть не с чем сопоставить. Третий фактор - рэп-музыка. Новое что-то, свежее, парень с дредами в широких штанах рассказывает какие-то вещи про улицу, про вечеринки. Движ какой-то новый. У него не было шансов не выстрелить", - заявил музыкант.

Видео: внезапная смерть Децла

В мае Тимати исполнил песню, посвященную Децлу. Он извинился перед умершим другом и коллегой за то, что не помог ему в трудную минуту и не пришел на его похороны.

35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.