ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пилот, давший "порулить" пассажирским самолетом, попал под статью

13:08
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Девушка выдала тайну, выложив видео в Instagram

В Якутии пилот авиакомпании "ИрАэро" пустил за штурвал пассажирку, не имеющую лицензии на полеты.

Инцидент произошел 31 августа. Член экипажа провел 33-летнюю женщину в кабину пилотов и передал ей управление пассажирским самолетом Ан-24, следовавшего по маршруту Якутск - Саккырыыр - Якутск.

"Крути вправо. А теперь влево давай", - говорил за кадром пилот.

Довольная девушка разместила видео в Instagram и им тут же заинтересовались следователи. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Авиакомпания "ИрАэро" начала всестороннюю проверку фото- и видеоматериалов, размещенных в социальных сетях.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Cамолет авиакомпании "ИрАэро"
Cамолет авиакомпании "ИрАэро"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.