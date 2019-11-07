Пилот, давший "порулить" пассажирским самолетом, попал под статью

Девушка выдала тайну, выложив видео в Instagram

В Якутии пилот авиакомпании "ИрАэро" пустил за штурвал пассажирку, не имеющую лицензии на полеты.

Инцидент произошел 31 августа. Член экипажа провел 33-летнюю женщину в кабину пилотов и передал ей управление пассажирским самолетом Ан-24, следовавшего по маршруту Якутск - Саккырыыр - Якутск.

"Крути вправо. А теперь влево давай", - говорил за кадром пилот.

Довольная девушка разместила видео в Instagram и им тут же заинтересовались следователи. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Авиакомпания "ИрАэро" начала всестороннюю проверку фото- и видеоматериалов, размещенных в социальных сетях.