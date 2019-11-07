Рапунцель из "Дома-2" сообщила о второй беременности

Она больше не в силах скрывать правду

Участники шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко снова станут родителями. Пара некоторое время скрывала от поклонников радостную новость, однако округлившийся животик Рапунцель уже трудно спрятать.

"Мы долго думали, переживали, как же нам сказать об этом, так вот любовь творит чудеса. Я беременна", - написала Ольга Рапунцель в Instagram. Ее супруг подтвердил, что любовь способна на многое. "Правда, я вообще представить даже не могу, каково это - делить любовь на двоих деток", - признался Дмитрий Дмитренко.

Поклонники поздравили звездную пару, а также пожелали Ольге легкой беременности и благополучных родов.

- Дима хороший папа! И ты, Оля, хорошая мама! Здоровья вам!

- Олечка, какие же вы молодцы, очень рада за вас. Вы прекрасные родители.

- Единственная мама, которая родит второго ребеночка на проекте.

- Поздравляю, теперь точно уходить нельзя.

- Вы с ума сошли. До пенсии собрались там сидеть!

Отношения Рапунцель и Дмитренко не всегда безоблачны. Жена часто подозревает мужа в неверности, а тот отчаянно отстаивает свое право быть главой семьи. Ссоры у них порой доходят до рукоприкладства. "Но это любовь, и у всех она разная. У нас она интересная, эмоциональная, жгучая", - цитирует Дмитрия "СтарХит". Супруги воспитывают дочку Василису, которой еще не исполнилось и двух лет.