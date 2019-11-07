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Рапунцель из "Дома-2" сообщила о второй беременности

13:28
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Она больше не в силах скрывать правду

Участники шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко снова станут родителями. Пара некоторое время скрывала от поклонников радостную новость, однако округлившийся животик Рапунцель уже трудно спрятать. 
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"Мы долго думали, переживали, как же нам сказать об этом, так вот любовь творит чудеса. Я беременна", - написала Ольга Рапунцель в Instagram. Ее супруг подтвердил, что любовь способна на многое. "Правда, я вообще представить даже не могу, каково это - делить любовь на двоих деток", - признался Дмитрий Дмитренко. 

Поклонники поздравили звездную пару, а также пожелали Ольге легкой беременности и благополучных родов. 

- Дима хороший папа! И ты, Оля, хорошая мама! Здоровья вам!

- Олечка, какие же вы молодцы, очень рада за вас. Вы прекрасные родители. 

- Единственная мама, которая родит второго ребеночка на проекте. 

- Поздравляю, теперь точно уходить нельзя. 

- Вы с ума сошли. До пенсии собрались там сидеть! 

Отношения Рапунцель и Дмитренко не всегда безоблачны. Жена часто подозревает мужа в неверности, а тот отчаянно отстаивает свое право быть главой семьи. Ссоры у них порой доходят до рукоприкладства. "Но это любовь, и у всех она разная. У нас она интересная, эмоциональная, жгучая", - цитирует Дмитрия "СтарХит". Супруги воспитывают дочку Василису, которой еще не исполнилось и двух лет. 

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