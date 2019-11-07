Носки Майкла Джексона продают за миллионы долларов

В них поп-король исполнял свою знаменитую "лунную походку"

Носки американского певца Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил свою знаменитую "лунную походку", выставили на аукцион.

Стартовая цена предмета гардероба поп-короля – 100 тысяч долларов, однако эксперты уверены, что их стоимость может вырасти до двух миллионов долларов. Носки, усыпанные стразами, очень хорошо сохранились. Джексон отдал их своему менеджеру Фрэнку Дилео вместе с благодарственным письмом за проведение успешного тура Victory Tour в 1984 году.

Джексон впервые показался в этих носках в 1983 году во время исполнения песни Billie Jean в Пасадене (США). Тогда же он исполнил "лунную походку", ставшую впоследствии одной из самых популярных танцевальных техник в мире, пишет РИА Новости.

Майкл Джексон умер 29 июня 2009 года в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет. Причиной смерти певца, как установило расследование, стала передозировка лекарственных препаратов, в том числе пропофола (сильное седативное средство – прим. ред.).

Врач Джексона Конрад Мюррей, сделавший инъекцию, ставшую для певца смертельной, в 2011 году был признан виновным в непреднамеренном убийстве и приговорен к четырем годам тюрьмы.