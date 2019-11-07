Россия успешно перешла на цифровое телевидение

Об окончании перехода сообщил Дмитрий Медведев

В России успешно завершился переход на цифровое телевидение. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседание правительства.

Как отметил глава кабмина, всё прошло без сбоев благодаря работе "горячих линий". Также во время переходного периода государство контролировало цены на цифровые приставки - они были доступны во всех торговых сетях. А для покупки оборудования для социально незащищённых граждан выделили 2 миллиарда рублей. Премьер подчеркнул, что теперь жители по всей стране могут смотреть два десятка телеканалов в хорошем качестве, передает "ТВ Центр".

"Результатом стало появление 20 общедоступных телеканалов в хорошем качестве, которые теперь смотрят в каждом доме и в столице и в удалённых местах, где не так давно принимали два три канала причём с весьма посредственной картинкой. Это был самый большой цифровой проект в мире, поэтому собственно мы так долго его и вели. И по охвату аудитории и по инфраструктуре, которую нужно было построить", - заявил Медведев.