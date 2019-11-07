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Париж зачистили от нелегальных лагерей мигрантов

14:54
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Два лагеря ликвидировали в пригороде столицы

В пригороде Парижа эвакуировали мигрантов из двух нелегальных лагерей. В спецоперации участвовали почти 600 полицейских. Выселили более тысячи человек. Большинство из них - выходцы из Сомали, Афганистана и Чада. Спецоперация - очередной шаг французских властей по ужесточению миграционной политики.

С сумками и чемоданами в руках мигранты бредут к автобусам. Только что полицейские выдворили их из нелегальных поселений на северо-востоке Парижа и в столичном пригороде Сен-Дени. Палатки, брошенные вещи и мусор убрать ещё не успели. В операции участвовали 600 стражей порядка. Беженцев в импровизированных лагерях оказалось в 2 раза больше. Сопротивления они не оказали.

Большинство этих людей - выходцы из Афганистана, Сомали, Эритреи и Чада. В нелегальных лагерях царила антисанитария, а в последнее время, как заявили в полиции, ещё и выросла преступность. Мигрантов переселят в легальный временный приют и 15 гимназий, которые переоборудовали для приёма приезжих. Планы по ликвидации незаконных поселений озвучили накануне. Тогда же французские власти объявили: теперь контроль за миграцией станет жёстче.

"Наша главная цель связана с защитой суверенитета страны. Мы хотим вернуть контроль над миграционной политикой. Мы должны хорошо понимать, что такое гостеприимство. Нужно стремиться к интеграции приезжих через трудовую деятельность", - заявил премьер-министр Эдуард Филипп.

Правительство составит список нужных Франции профессий и подсчитает, сколько таких специалистов необходимо республике. Исходя из этого, введут квоты на приём иностранцев. Рабочие места, как заявляют власти, должны доставаться французам и высококвалифицированным приезжим. С наплывом всех остальных будут бороться. Приезжим сократят социальные льготы, например, ограничат доступ к медицинской страховке. Сложнее станет получить гражданство. А вот процедуру депортации, напротив, упростят. Об этих мерах власти объявили незадолго до муниципальных выборов. Они пройдут весной и имеют большое значение - могут изменить расклад сил на политической арене. В свете растущего недовольства наплывом мигрантов французский избиратель всё больше симпатизирует ультраправым. Видимо, руководство республики пытается изменить ситуацию пока ещё есть время.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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