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Глава ФСБ предупредил об угрозе наступления террористов на СНГ

13:37
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Плацдарм боевики создают в Афганистане

Западные страны активизировали попытки расшатать ситуацию в странах СНГ. Для этих целей используются неправительственные организации. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании руководителей спецслужб стран Содружества.

Другой опасностью для стран СНГ Бортников назвал терроризм. По его словам запрещенное в России "Исламское государство" пытается создать в Афганистане плацдарм для экспансии на постсоветское пространство. Такие данные получены российской разведкой.

Бортников пояснил, что террористические организации спешно отводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока из-за перспективы полного разгрома в Сирии и Ираке. Новые зоны нестабильности боевики намерены создавать в Африке и Азии. Кроме того, спящие ячейки террористов формируются в Европе.

Участниками этой экспансии станут выходцы из центральноазиатских республик, имеющие боевой опыт в составе террористических организаций. В связи с этим глава ФСБ призвал коллег из спецслужб стран-участниц СНГ усилить контроль за гражданами, которые бывали в регионах повышенной террористической активности.

Особой группой риска является и молодежь. Ее обработка, по словам Александра Бортникова, ведется в ходе подпольных проповедей и лекций радикального духовенства, а также в интернете.

"Кроме того, с использованием средств шифрованной интернет-коммуникации джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают методам ведения террористической деятельности. Участники таких сообществ - прямые кандидаты в террористы-одиночки", - заявил Бортников. Его слова приводит "Интерфакс".

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