Дочь Пугачевой и Галкина написала книгу

Знаменитости оценили сказку Лизы

Шестилетняя Лиза Галкина продемонстрировала один из своих многочисленных талантов. Не по годам развитая девочка танцует, рисует, занимается йогой - всего и не перечислишь. Как оказалось, дочь Примадонны еще и книжки пишет.

"Лиза выпускает книги, сама придумывает, сама пишет, сама склеивает и сшивает. Перед вами свежий шедевр", - написал телеведущий Максим Галкин в Instagram, призвав поклонников прочитать короткую, но крайне остроумную историю про "золотого щенка". При этом он опубликовал три фотографии, на которых изображены листочки с надписями и карандашным рисунком.

"Жил да был маленький щенок, а он был не простой, а золотой, - сочинила Лиза Галкина. – С каждым махом хвоста у него появлялись денежки. Коты завидовали. Конец". На снимках заметно, что девочке пришлось поработать ластиком, чтобы исправить в тексте несколько ошибок и опечаток, но это лишь придало ее работе особую прелесть.

Сказка Лизы понравилась не только рядовым интернет-пользователям, но и знаменитостям.

- Краткость - сестра таланта, - написала певица Валерия.

- Все гениальное просто, - прокомментировала актриса Алика Смехова.

- Короткая, но познавательная, - похвалила певица Полина Гагарина.

- Я тоже написала в детстве сказку. "Жил-был царь. Было у него три сына. Пошли они счастье пытать и... выпытали!" - рассказала певица Ирина Дубцова.

- Коты как люди, - заявила певица и актриса Ирина Салтыкова.

Ранее Лиза Галкина нарядилась в одежду от известного бренда и устроила папе разнос за тапки, надетые поверх носков.

Напомним, Пугачева и Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году у них появились двойняшки Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью.