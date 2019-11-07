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Нежные объятия косаток в океане попали на видео

14:38
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Популяция особей стремительно сокращается

Канадским ученым удалось запечатлеть группу косаток, проплывающую недалеко от берегов провинции Британская Колумбия.
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На кадры попал процесс кормления детенышей, а также трогательные прикосновения маленького китенка к своей маме. Увиденное растрогало ученых до слез, пишет life.ru.

"Точно так же, как мы обнимаем своих детей и друзей, прикосновение укрепляет эти связи. В этом сила прикосновения", - заявил зоолог Университета Британской Колумбии Эндрю Тритес.

В той части Тихого океана, которая прилегает к Канаде, осталось всего 75 особей. Ученые опасаются их полного исчезновения – косатки практически перестали размножаться из-за сокращения популяции лосося, которым они питаются.

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