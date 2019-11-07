ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чернышев пошел на отчаянные меры ради спасения Заворотнюк

15:11
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Лечение актрисы обходится дорого

Фигурист Петр Чернышев согласился на дополнительную работу, чтобы иметь возможность оплачивать дорогостоящее лечение супруги - актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком. 
Семья Заворотнюк обратилась к народу из-за сбора денег на лечение

Петр Чернышев согласился на участие в новогоднем шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Все праздники муж Заворотнюк проведет на сцене. 

"Кроме работы в "Аленьком цветочке" и "Спящей красавице", он "подписался" на участие еще в нескольких проектах в декабре. Конечно, не таких масштабных. Все ради заработка. 100 000 рублей в день стоит только пребывание Анастасии в палате, а сколько еще у семьи сейчас расходов - страшно сказать", - цитирует портал 7days.ru человека из окружения Чернышева. 

По словам источника, коллектив Навки, вероятно, мог бы найти замену Чернышеву, откажись он от работы из-за необходимости ухаживать за больной женой. Однако сам фигурист не захотел подводить коллег. "Во-вторых, ему надо зарабатывать огромные деньги на спасение жены", - подчеркнул инсайдер. 

6 ноября в Москве состоялся первый показ шоу "Аленький цветочек". Фигуристы будут выступать ежедневно до 10 ноября. Навка пообещала, что все деньги, вырученные в этот день от продажи билетов, направят в поддержку Заворотнюк и других женщин, страдающих от онкологии. 

По слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Сейчас она якобы находится в реабилитационном центре на Рублевке. Родные звезды сказали, что она борется с болезнью, но от более подробных комментариев отказываются. Недавно коллеги Петра Чернышева, супруга Заворотнюк, подтвердили слухи об онкологии

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.