Чернышев пошел на отчаянные меры ради спасения Заворотнюк

Лечение актрисы обходится дорого

Фигурист Петр Чернышев согласился на дополнительную работу, чтобы иметь возможность оплачивать дорогостоящее лечение супруги - актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

Петр Чернышев согласился на участие в новогоднем шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Все праздники муж Заворотнюк проведет на сцене.

"Кроме работы в "Аленьком цветочке" и "Спящей красавице", он "подписался" на участие еще в нескольких проектах в декабре. Конечно, не таких масштабных. Все ради заработка. 100 000 рублей в день стоит только пребывание Анастасии в палате, а сколько еще у семьи сейчас расходов - страшно сказать", - цитирует портал 7days.ru человека из окружения Чернышева.

По словам источника, коллектив Навки, вероятно, мог бы найти замену Чернышеву, откажись он от работы из-за необходимости ухаживать за больной женой. Однако сам фигурист не захотел подводить коллег. "Во-вторых, ему надо зарабатывать огромные деньги на спасение жены", - подчеркнул инсайдер.

6 ноября в Москве состоялся первый показ шоу "Аленький цветочек". Фигуристы будут выступать ежедневно до 10 ноября. Навка пообещала, что все деньги, вырученные в этот день от продажи билетов, направят в поддержку Заворотнюк и других женщин, страдающих от онкологии.

По слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Сейчас она якобы находится в реабилитационном центре на Рублевке. Родные звезды сказали, что она борется с болезнью, но от более подробных комментариев отказываются. Недавно коллеги Петра Чернышева, супруга Заворотнюк, подтвердили слухи об онкологии.