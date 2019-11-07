Колобков отверг манипуляции с базой антидопинговой лаборатории

Россия делает все для выполнения взятых на себя обязательств

Изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории перед отправкой в ВАДА не было. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков.

По его словам, на ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Ранее международная организация якобы обнаружила в документах московской лаборатории, куда поступают пробы наших спортсменов "признаки манипуляций". Российское министерство спорта в срок дало ответ на 31 вопрос. Работали независимые эксперты.

"Мы все делаем для выполнения тех обязательств, которые мы давали в прошлом сентябре. И мы их выполнили. Теперь остаются технические вопросы, которые должны обсуждать между собой эксперты. Поэтому я бы не привязывал эти вопросы к спортсменам, дайте им спокойно готовиться", - призвал Колобков.

