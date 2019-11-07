"Смерть мозга": Макрон оценил состояние НАТО

А Европа, считает французский лидер, на краю пропасти

Североатлантический альянс переживает "смерть мозга", а Европа находится на краю пропасти. Так оценивает состояние НАТО и ЕС президент Франции Эммануэль Макрон.

С точки зрения французского лидера, Америка все больше отворачивается от Европы. А Старому свету пора очнуться и начать наращивать собственную мощь – иначе скоро ЕС не сможет контролировать свою судьбу.

"То, что мы сейчас переживаем - это смерть мозга НАТО", - прокомментировал Макрон разгорающийся между Турцией и США конфликт.

Своей идеей создания европейской армии Эммануэль Макрон поделился еще в прошлом году. Французский лидер уверен, что европейцев надо защищать от Китая – и, конечно, России, которая "находится у самых границ" и представляет угрозу, напоминает The Economist.