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Путин призвал прививать детям ценности многодетной семьи

15:32
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Семья – это основа основ, считает президент

Президент России Владимир Путин в четверг указал на необходимость воспитывать детей в духе ценностей многодетной семьи. Глава государства направил телеграмму участникам, организаторам и гостям VII Форума программы "Святость материнства".
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Путин отметил, что семья – это "основа основ", именно дома закладывается базис мировоззрения человека, его нравственные ценности. "И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях", - указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что нужно уделять внимание развитию здравоохранения, а также поддержке рождаемости и молодых семей, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В мае президент вручил ордена "Родительская слава" многодетным семьям. Глава государства отметил, что в современном, полном противоречий мире важно укреплять престиж отцовства и материнства.

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