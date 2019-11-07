Ученые назвали опасность плохого сна

Нужно обязательно соблюдать режим дня

Группа Калифорнийского университета в Беркли выяснила, что беспокойный сон вреди здоровью человека.

Отсутствие глубокого сна делает человека уязвимым к стрессу – его уровень в организме повышается почти на 30% - а это, в свою очередь, приводит к бессоннице.

Для эксперимента ученые выбрали 330 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет и поделили из на две группы, пишет газета "Известия". Одни спали две ночи подряд, а другие – бодрствовали. После этого им показали видеоролики, вызывающие тревогу.

Результаты исследования показали, что у тех, кто не спал две ночи, префронтальная кора головного мозга начала работать со сбоями, что привело к повышенному уровню стресса.