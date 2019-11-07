Полуголых Асмус и Янковского застукали на Мальдивах

Актеры обменялись влюбленными взглядами

Интернет-пользователи продолжают муссировать подробности секс-скандала с участием актрисы Кристины Асмус. После съемок в постельной сцене фильма "Текст" ее обвинили в безнравственности и неверности мужу. Режиссер картины Клим Шипенко, будто желая привлечь к своей работе как можно больше внимания, опубликовал видео, на котором Асмус и ее партнер по съемкам Иван Янковский работают на Мальдивах.

Часть сцен из фильма "Текст" съемочная группа записала на берегу Индийского океана. Шипенко выложил в Instagram видео, на котором Асмус и Янковский отдыхают после съемок в коттедже, у основания которого плещется морская вода. Асмус надевает платье, под которым проглядывает красное нижнее белье, а Янковский стоит в плавках и беседует с режиссером о прелестях работы на курорте. "Тяжелая жизнь на Мальдивах. Нечеловеческие условия совершенно", - шутит Шипенко.

Интернет-пользователи заметили, что Асмус и Янковский смотрят друг на друга с большой нежностью, словно они еще не вышли из амплуа страстных любовников. Они больше похожи на счастливых молодоженов, чем на погруженных в работу актеров. Возможно, всему виной сказочные пейзажи и романтическая обстановка, царящая на Мальдивах.

- Это сразу после секса?

- Асмус хорошенькая! А почему бы нет.

- Как она смотрит на него…

- Блин, он так на Кристину смотрит.

- А будет в интернете все 5 дублей постельной сцены?

Ранее Кристина Асмус расплакалась во время интервью, в котором ее спрашивали о постельной сцене с Янковским. Актриса призналась, что она хочет отказаться от съемки в новом фильме, где ей предстоит вновь раздеться перед камерой. "Хватит с меня таких сцен", - заявила Асмус. По словам актрисы, ее муж Гарик Харламов помог ей справиться с общественным давлением после премьеры "Текста".

Отметим, что Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Через год у них родилась дочка Анастасия.