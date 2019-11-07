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Щедрый Зеленский выделил миллиард обнищавшим шахтерам

15:41
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Президент Украины подписал принятый Радой документ

Владимир Зеленский выделил 1 миллиард гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам. Президент Украины подписал изменения в госбюджет на 2019 год – этот документ приняла Верховная рада в конце октября.
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Шахтеры подконтрольной Киеву территории Донбасса в прошлом месяце пожаловались на то, что им несколько месяцев задерживают зарплату. Как сообщили в Независимом профсоюзе горняков, на 21 октября задолженность составляла около 47 миллионов долларов. Шахтеры устроили акции протеста и даже собирались организовать массовый митинг в Киеве.

Как сказано в подписанном Зеленским документе, предполагается увеличить расходы на выплату заработной платы шахтерам, "а также недопущения отключения шахт от электроснабжения". Дело в том, что в шахтах стали отключать электричество – в некоторых случаях это грозит затоплением выработок. Сумма, которая направляется на решение этих проблем - 1 миллиард гривен. Это по сегодняшнему курсу около 40 миллионов долларов – меньше, чем накопившаяся задолженность.

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