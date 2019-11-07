Россия готова передать Франции останки близкого друга Наполеона

ДНК-экспертиза подтвердила подлинность останков генерала Гюдена

Москва в случае интереса со стороны Парижа может передать французской стороне останки найденного в Смоленске соратника Наполеона Бонапарта. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Речь идет о генерале Сезаре Шарле-Этьене Гюдене. "Собственно, все тесты ДНК, насколько я понимаю, подтвердили, что это действительно генерал Гюден. Президенту Путину уже известно об этой истории", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Гюден получил смертельное ранение в августе 1812 года. Генерала в тяжелом состоянии перевезли в Смоленск, где за ним лично ухаживал Наполеон.

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