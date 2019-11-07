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Бывший муж Воеводиной хочет вырастить из сына праведного мусульманина

15:55
  • четверг
  • 07 ноября 2019

От экс-супруги он решил откупиться деньгами

Бывший король Малайзии Мухаммад V предложил экс-супруге Оксане Воеводиной внушительную сумму денег взамен на выполнение ряда его условий.
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Малазийский экс-монарх готов создать для ее сына Леона трастовый фонд, на который перечислит 195 000 фунтов стерлингов (около 16 миллионов рублей), но с условием, что Воеводина и малыш никогда не будут пытаться с ним связаться.

Несмотря на то, что Мухаммад не намерен хотя бы взглянуть на наследника, он хочет, чтобы мальчик воспитывался в мусульманских традициях, пишет Daily Mail. В свою очередь Оксана должна закрыть все страницы в социальных сетях, где она выкладывала фотографии сына и бывшего мужа.

Помимо 16 миллионов рублей, Мухаммад готов перечислить на счет россиянки около 6,4 миллиона рублей, однако модель не собирается идти ни на какую сделку с экс-королем и намерена доказать его отцовство в суде.

Ранее Оксана Воеводина опубликовала фотографии пятимесячного Леона, чтобы показать, насколько он похож на отца. В ответ Мухаммад заявил, что россиянка "могла родить от любого азиата".

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