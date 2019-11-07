Макрон решил вернуть независимость Европе с помощью России

Поведение США французский лидер назвал грубым

Европе необходимо пересмотреть свою позицию по России, если она хочет сохранить свою стратегическую независимость, уверен Эммануэль Макрон. У Стран Евросоюза есть право быть автономными и не повторять шагов Вашингтона, который ведет себя грубо по отношению к Москве, заявил президент Франции.

Действия США, по словам Макрона, отражают их "административное, политическое и историческое супер-эго".

"Но между нами океан. Это наши отношения с соседями, у нас есть право быть автономными, не повторять американские санкции, переосмыслить стратегические отношения с Россией без всякой наивности - будучи твердыми в вопросе минского процесса и того, что происходит на Украине. Ясно, что нужно пересмотреть стратегические отношения", - сказал Макрон в интервью журналу Economist.

Французский лидер признает, что в отношениях Парижа и Москвы есть "замороженные конфликты". Но, несмотря на это, двум странам есть, что обсудить.