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В ходе реновации в Выхино-Жулебине построят детсады и школы на 1500 мест

16:18
  • четверг
  • 07 ноября 2019

В районе появятся два бассейна

В столичном районе Выхино-Жулебино в рамках реализации программы реновации построят детские сады, школы, поликлинику, спортивные и культурно-досуговые комплексы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Детские сады вместят 300 и 150 детей, еще один и блок начальных классов появятся в составе учебного корпуса на 400 мест. Помимо этого, будут построены школа на 400 учеников и новый корпус действующей школы, рассчитанный на 300 детей.

"Доступ к социальной и транспортной инфраструктуре получат все живущие здесь москвичи.  В районе построят детско-взрослую поликлинику. Получить медицинскую помощь здесь смогут 320 человек за смену. Каждый проект также предусматривает возведение физкультурно-оздоровительных комплексов на территории кварталов. В двух из них предусмотрены бассейны", - рассказала Княжевская.

Кроме того, будет благоустроена территория кварталов. Здесь высадят деревья и кустарники, жители смогут сами выбрать их сорта и виды. В кварталах установят детские и спортивные площадки с современным оборудованием и тренажерами. Вдоль Самаркандского бульвара, Ферганской и Ташкентской улиц, а также на внутриквартальных территориях проложат велодорожки.

Проектами также предусмотрена реконструкция Рязанского проспекта со строительством дублера, Самаркандского бульвара, улиц Вострухина, Хлобыстова, Ташкентской, Ферганской, а также Ферганского проезда и Проектируемого проезда № 937.

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