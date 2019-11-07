Российские врачи спасли впавшую в кому на отдыхе в Турции туристку

Россиянку перевели в обычную палату

Российская туристка, доставленная из Турции в тяжелом состоянии, вышла из комы. Теперь врачи говорят о состоянии средней тяжести, пациентка переведена из реанимации в обычную палату.

Кире Шиловской 17 октября стало плохо в турецкой Анталии, где она отдыхала с матерью и 4-летней дочерью. А 29 числа впавшую в кому россиянку доставили спецбортом в Санкт-Петербург. Выяснилось, что женщина перенесла инсульт.

В Петербурге Шиловскую поместили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациентка не только вышла из комы, но и, по словам родственников, изъявляет желание самостоятиельно передвигаться, передает 78.ru.