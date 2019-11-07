Десятки болельщиков купили фальшивые билеты на матч "Локомотив" — "Ювентус"

Некий сайт в интернете не только продавал подделки, но и предлагал за деньги провести поклонников к самому Криштиану Роналду

Несколько миллионов рублей прикарманили не пойманные пока мошенники, продававшие фальшивые билеты на футбольный матч между московским "Локомотивом" и туринским "Ювентусом". Встреча Лиги чемпионов прошла накануне в российской столице. Победили итальянцы, но первым огорчением для примерно 60 пришедших на игру болельщиков стала новость о том, что билеты, некоторые из которых стоили до 80 тысяч рублей, недействительны.

Великий туринский "Ювентус" в Москве с не менее великим Криштиану Роналду. Главное событие футбольной осени. Да и вообще, возможно, сезона. Билеты были раскуплены мгновенно еще за два месяца до матча. В Черкизово болельщики съезжались со всей страны, передает "ТВ Центр".

Эти люди футбол смотрели у входа на стадион. По интернету. Они свои билеты купили через интернет. Фальшивые билеты на фальшивом сайте. И цена в 50 тысяч - не предел. Нашлись те, кто платил по 80 тысяч за билет в VIP-ложу. Чтобы посмотреть футбол еще, к тому же, летели с другого конца страны. Потратились на дорогу и гостиницу. Схема продажи билетов была, судя по всему, довольно простой. Мошенники изготовили сайт, очень похожий по дизайну на официальную страницу по продаже билетов. Название тоже созвучное с Футбольным клубом "Локомотив". Заплатили поисковой системе, чтобы стоять высоко в выдаче на запрос. Так туда и попадали жертвы. Оплачивали заказ. Получали билеты, чей внешний вид был очень похож на оригинал. Обман вскрывался исключительно перед матчем. Все подобные сайты, естественно, уже не работают. Среди обманутых любителей футбола - даже родные бывшего вратаря "Локомотива" Руслана Нигматуллина.

По данным футбольного клуба "Локомотив", жертвами мошенников стали порядка 120 человек. То есть прибыль от продажи поддельных билетов перевалила далеко за миллион рублей. Однако на футбол, пусть и не на весь матч, обманутые люди все-таки попали.

"Со стороны клуба решили выразить определенный уровень лояльности и запустили их на верхние места возле экранов табло. Это в любом случае лучше, чем ничего. Изначально мы эти билеты не продаем", - рассказали в "Локомотиве".

Представители спортивных клубов, и не только футбольных, предупреждают в очередной раз: без обмана билеты можно купить только на официальных сайтах. И никак иначе. Всё остальное, в лучшем случае, перекупщики. В худшем - мошенники.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".