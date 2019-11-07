Стоимость капремонта могут пересмотреть

Тема стоимости капремонтов многоквартирных домов стоит очень остро

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов может быть пересмотрена. В Минстрое признают, что проблема финансирования стоит очень остро. Многие регионы с ней не справляются. В особенности это касается ветхого и аварийного жилья. Сообщается о планах переложить затраты на жильцов неблагополучных зданий. Власти Архангельска озабочены быстрым разрушением исторической застройки города. Владельцы недвижимости явно не желают спасать свои хоромы.

Его вид пугает. Окна зияют чернотой, обе колонны рухнули, башенка накренилась, элегантный когда-то балкон держится только на подпорках. Недавно здание сошло с деревянного фундамента. Треск был слышен в соседних домах, передает "ТВ Центр".

Памятник городской архитектуры – Дом Брагина, построенный в начале прошлого века в стиле модерн – был и остается многоквартирным зданием. Но последние жильцы выехали отсюда еще 2 года назад – боялись находиться в ветхом строении. Сделать даже минимальный ремонт - починить крыльцо или поменять оконные рамы – без проекта они не могли. А его утверждает региональная инспекция по охране объектов культурного наследия. Надежда – собственница одной из квартир.

"Я не могу ни гвоздя вбить, ничего сделать. Но они на контакт не идут", - говорит она.

При этом местные власти утверждают, что собственников найти не могут. Именно за счет владельцев жилплощади по закону капитальный ремонт и должен производиться. Как компенсировать сумму, потраченную на восстановление памятника, до сих пор в региональных законах не прописано. А без ведома собственников готовить проект реставрации, вернуть дому былой роскошный вид невозможно.

Тупиковая ситуация уже приводила к почти полной утрате зданий, определявших облик Архангельска. На том же проспекте Советских Космонавтов весной сгорел дом Гринфельдта.

В Архангельске более 20 таких памятников архитектуры – в аварийном или предаварийном состоянии, рассказывает градозащитник Владислав Дреко: "Сегодня у нас всё находится в ведении управляющих организаций. Управляющие организации очень сложно к ним подходили в плане юридическом. Поэтому в 90-е годы его состояние стало стремительно ветшать".

Случаи, когда ветхие здания выкупаются инвесторами, реставрируются и затем используются как коммерческие объекты есть, но они единичные, говорят активисты. Чаще все развивается по печальному сценарию.

Егор Киселёв, "ТВ Центр", Архангельск.