ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Колобков назвал возможное число российских спортсменов на Олимпиаде-2020

18:07
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Российские специалисты вновь встретятся с экспертами ВАДА 14 ноября

На Олимпийские игры в Токио в будущем году смогут поехать более 400 российских спортсменов. Столь оптимистичную оценку дал в четверг министр спорта Павел Колобков. По его мнению, российское антидопинговое агентство, дисквалификации которого добиваются на Западе, не нарушало кодекс всемирной организации. А значит, не должно быть и отстранения наших спортсменов, как это произошло в 2016-м году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Колобков отверг манипуляции с базой антидопинговой лаборатории

Никаких манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории не было. У министра спорта Павла Колобкова сомнений нет. Просто в самой системе возникли технические неполадки, передает "ТВ Центр".

"Мы все делаем для выполнения тех обязательств, которые мы давали в прошлом сентябре. И мы их выполнили. Теперь остаются технические вопросы, которые должны обсуждать между собой эксперты. Поэтому я бы не привязывал эти вопросы к спортсменам, дайте им спокойно готовиться", - сказал Колобков.

Очередную главу допинговой эпопеи в ВАДА открывают меньше, чем за год до Олимпиады в Токио. Заявляют: якобы эксперты организации нашли в переданной им за 2012-15 годы базе данных Московской лаборатории следы неких манипуляций. Итог - очередная проверка на несоответствие РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства.

Российская сторона послушно предоставила ВАДА разъяснения по всем пунктам.  В организации заявили: ответами на 31 вопрос удовлетворены. И "возможно, Комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА". Другими словами, возможно, российские спортсмены, по заявлению Павла Колобкова - это около 400 человек - смогут поехать на Игры в японскую столицу. А может, и нет.

Другими словами, российские атлеты снова в подвешенном состоянии. В отличие, например, от американских, которые спокойно готовятся к главному старту четырёхлетия. Из последнего - спринтер Кристиан Коулмен номинирован на звание лучшего легкоатлета года. А чуть ранее он пропустил сразу три допинг-теста, но почему-то избежал дисквалификации и выиграл золото на минувшем чемпионате мира. Удивительно, но на двойные стандарты в борьбе за чистоту спорта Всемирное антидопинговое агентство США указало накануне. Правда, глава ВАДА Крейг Риди говорил о профессиональных лигах, таких как Национальная баскетбольная ассоциация или НХЛ, которые его организации не подчиняются.

Что касается российского спорта, то наши специалисты вновь встретятся с экспертами ВАДА 14 ноября. Потом пройдет заседание комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию, и уже 9 декабря может быть вынесено решение о статусе РУСАДА. Но никаких гарантий по срокам, как водится, никто не дает.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Новости по теме
Пловец в бассейне
Пловец в бассейне
Лабораторные исследования клещей
Лабораторные исследования клещей
Бег
Бег
Павел Колобков
Павел Колобков
Российские спортсмены
Российские спортсмены
Штаб-квартира WADA
Штаб-квартира WADA
Анализ крови
Анализ крови
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.