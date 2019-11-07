Колобков назвал возможное число российских спортсменов на Олимпиаде-2020

Российские специалисты вновь встретятся с экспертами ВАДА 14 ноября

На Олимпийские игры в Токио в будущем году смогут поехать более 400 российских спортсменов. Столь оптимистичную оценку дал в четверг министр спорта Павел Колобков. По его мнению, российское антидопинговое агентство, дисквалификации которого добиваются на Западе, не нарушало кодекс всемирной организации. А значит, не должно быть и отстранения наших спортсменов, как это произошло в 2016-м году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Никаких манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории не было. У министра спорта Павла Колобкова сомнений нет. Просто в самой системе возникли технические неполадки, передает "ТВ Центр".

"Мы все делаем для выполнения тех обязательств, которые мы давали в прошлом сентябре. И мы их выполнили. Теперь остаются технические вопросы, которые должны обсуждать между собой эксперты. Поэтому я бы не привязывал эти вопросы к спортсменам, дайте им спокойно готовиться", - сказал Колобков.

Очередную главу допинговой эпопеи в ВАДА открывают меньше, чем за год до Олимпиады в Токио. Заявляют: якобы эксперты организации нашли в переданной им за 2012-15 годы базе данных Московской лаборатории следы неких манипуляций. Итог - очередная проверка на несоответствие РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства.

Российская сторона послушно предоставила ВАДА разъяснения по всем пунктам. В организации заявили: ответами на 31 вопрос удовлетворены. И "возможно, Комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА". Другими словами, возможно, российские спортсмены, по заявлению Павла Колобкова - это около 400 человек - смогут поехать на Игры в японскую столицу. А может, и нет.

Другими словами, российские атлеты снова в подвешенном состоянии. В отличие, например, от американских, которые спокойно готовятся к главному старту четырёхлетия. Из последнего - спринтер Кристиан Коулмен номинирован на звание лучшего легкоатлета года. А чуть ранее он пропустил сразу три допинг-теста, но почему-то избежал дисквалификации и выиграл золото на минувшем чемпионате мира. Удивительно, но на двойные стандарты в борьбе за чистоту спорта Всемирное антидопинговое агентство США указало накануне. Правда, глава ВАДА Крейг Риди говорил о профессиональных лигах, таких как Национальная баскетбольная ассоциация или НХЛ, которые его организации не подчиняются.

Что касается российского спорта, то наши специалисты вновь встретятся с экспертами ВАДА 14 ноября. Потом пройдет заседание комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию, и уже 9 декабря может быть вынесено решение о статусе РУСАДА. Но никаких гарантий по срокам, как водится, никто не дает.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".