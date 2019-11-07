Президенту Казахстана понравился Омск

Россия и Казахстан примут концепцию программы приграничного сотрудничества

Владимир Путин в четверг в Омске. Президент принял участие в работе 16-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На встречу съехались более 1600 делегатов - государственные деятели, предприниматели, эксперты из 24-х российских и 10 казахстанских регионов, передает "ТВ Центр".

Как отметил Владимир Путин, сотрудничество наших стран успешно развивается по всем направлениям. Растёт объём двусторонней торговли. По итогам прошлого года он превысил 18 миллиардов долларов. При этом 70 процентов оборота приходится на межрегиональный обмен. Россия и Казахстан активно взаимодействуют в сфере инвестиционного обмена, гуманитарного сотрудничества, экологии, туризма.

"Весомый вклад в развитие российско-казахстанского стратегического партнёрства вносят тесные, дружественные и добрососедские связи многочисленных районов, городов, посёлков, расположенных вдоль совместной границы двух наших стран, протяжённость которой превышает 7,5 тысяч километров. Именно поэтому тема приграничного сотрудничества вынесена в качестве заглавной на обсуждение участников нынешнего заседания форума. К форуму разработана и будет принята сегодня концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана. Важно, чтобы региональные власти наших стран, все федеральные ведомства активнее подключились к содержательному наполнению этой программы", - отметил Путин.

В Омске также прошла двусторонняя встреча Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Главы государств отметили успешное взаимодействие наших стран в промышленной кооперации, в сельском хозяйстве и других сферах деятельности. Владимир Путин напомнил, что именно в Омске в 2003-м году прошёл первый форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это даёт повод символически подвести итоги проделанной работы. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что уже успел немного познакомиться с сибирским городом, и Омск произвёл на него самое благоприятное впечатление.