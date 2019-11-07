Песков рассказал о "демографических ямах" в России

В Кремле знают о сокращении населения страны

Кремль в курсе негативных тенденций в демографии. Именно на борьбу с ними направлены существующие национальные проекты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал ранее опубликованные Счетной палатой данные. В докладе указано, что население России сокращается четвертый год подряд. Причина – рост естественной убыли и снижение рождаемости.

"Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них посвящен вопросам демографии", - ответил Песков на вопрос журналиста. Перечислять все меры по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей пресс-секретарь президента не стал – отметив, что о них говорилось неоднократно.

Напомнил Дмитрий Песков и о словах Владимира Путина: президент говорил, что страна находится в так называемой демографической яме, что обусловлено историческими факторами. Более того, сейчас соврали две такие ямы – одна из них идет со времен Великой Отечественно войны, вторая – со времени распада СССР в 1990-х годах. Этим и обусловлена негативная динамика, заключил Песков.