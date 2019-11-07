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Толстого кота Виктора не пустили в самолет в Шереметьево

17:35
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Хозяину пришлось искать дублера своему питомцу

Слишком толстый кот помешал вылететь вовремя из столичного аэропорта Шереметьево своему хозяину. Мужчину, который летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, не пустили в самолет.
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В Латвии Михаил Галин прошел пункты досмотра без проблем, кота Виктора даже никто не взвесил. Проблемы начались при оформлении на рейс из Москвы, когда сотрудница "Аэрофлота" решила проверить весь багаж пассажира вместе с котом. Как выяснилось, Виктор весит 10 килограммов – тогда как по правилам авиакомпании, вес животных вместе с контейнером для перевозки не должен превышать 8 килограммов.

Как написал позже блогер на своей странице в Facebook, ему предложили сдать кота в багаж. Михаил отказался и вернул билет. Он приобрел другой билет, на следующий день, и взвесил на контроле "кота-дублера", которого позаимствовал для этой операции у знакомых.

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