Объявлена дата начала продаж железнодорожных билетов в Крым

Составы называются "Таврия"

Билеты на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начнут продавать уже 8 ноября. Выбрать и оплатить проездной документ можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

"8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия", - сказано в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".

Поезда в Крым пойдут после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Откроют движение в конце декабря. 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправится состав из купейных и плацкартных вагонов. Пункт прибытия - Севастополь, время в пути составит 43 с половиной часа.

Поезда из Москвы будут уходить с Казанского вокзала. Первый двухэтажный состав с вагонами купе и СВ отправится 24 декабря. Путь до Симферополя займет 33 часа.