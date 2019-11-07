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Зеленский хорошо заработал на сдаче недвижимости иностранцам

19:08
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Опубликована декларация президента Украины

Владимир Зеленский заработал в 2018 году 9,7 миллиона гривен – это около 390 тысяч долларов. 902 тысячи гривен (36 тысяч долларов) из этой суммы – доход от сдачи в аренду имущества иностранцам, следует из опубликованной декларации президента Украины.
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Как указано в Едином реестре деклараций должностных лиц Незалежной, Зеленский получил 902 тысячи гривен, предоставив в аренду имущество иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин. Ни гражданство арендаторов, ни какую недвижимость сдавал им украинский лидер, неизвестно.

По официальным данным, зарплата Зеленского состоит из должностного оклада в 28 тысяч гривен (чуть более 1 тысячи долларов) – ни надбавки, ни премии ему не положены. При этом за 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен, а его супруга Елена - 4,9 миллиона гривен доходов. Также в декларации появилась "забытая" ранее украинским лидером вилла в Италии – ее пришлось включить в документ после того, как в Сети появились фотографии зарубежного имущества президента Украины.

В 2017 году Владимир Зеленский задекларировал  около 7 миллионов гривен дохода, еще 3 миллиона накоплений, автомобиль Range Rover, квартиру супруги в Ялте, арендованную квартиру в Великобритании и квартиру в Киеве.

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