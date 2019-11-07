В Хакасии начальник пожарной части поджег несколько домов

Ему грозит пять лет лишения свободы

Скандал разгорается в Хакасии. Начальника пожарной части подозревают в умышленном поджоге нескольких жилых домов. Он был назначен на должность этой осенью. А вскоре на подведомственной территории один за другим стали загораться дома и хозяйственные постройки. Пойманный в итоге начальник, заявил, что с помощью поджогов проверял бдительность подчинённых. За свой новаторский метод он может получить до пяти лет лишения свободы.

Сначала жители поселка Балыкса сетовали на местную детвору. Но пожары не прекращались. Чтобы найти поджигателя и сохранить свои дома, устраивали ночные дежурства. Искали пиротехника всем селом. Безрезультатно. Впрочем, все же одна женщина, словно ясновидящая, странным образом угадывала, какой дом будет гореть следующим, передает "ТВ Центр".

Однажды провидица перетащила все свои вещи к племяннице. Этой же ночью огонь вспыхнул и в ее доме – через стенку жила семья Елены. И пока они с мужем бросались в огонь, чтобы спасти имущество, их соседка вышла на улицу, как ни в чем не бывало. Но даже это не вызвало подозрений.

Как-то неподалеку от местной школы загорелся гараж. Пожарные приехали, потушили. Директор вспомнила, что на здании висят видеокамеры и предложила полицейским проверить запись. Когда на кадрах со спичками и канистрой в руках увидели племянника той ясновидящей – начальника местной пожарной охраны – шокированы были все.

Сотрудники пожарной части о своем начальнике знают немного. Он проработал здесь всего 3 месяца. До этого Иван Шнайдер жил в Кемеровской области, 23 года, работал на железной дороге. На новом месте жительства его карьера пошла в гору: тут же назначили начальником местной пожарной дружины и в подчинение дали 10 человек. Фотографии на его странице в соцсетях в основном сделаны на рабочем месте. То он с кубками в руках, то у пожарной машины. В общем, дело он свое так любил, что бежал на работу, как на пожар.

Иван Шнайдер уже задержан, полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества". Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

Сам обвиняемый вину уже признал и причиной называет тренировку сотрудников. Якобы так он хотел проверить профпригодность пожарных. А вот какой ценой обошлись такие учения жителям поселка, потерявшим крыши над головой, он как-то не подумал.

Елена Макарова, "ТВ Центр".