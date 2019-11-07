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Названа стоимость билетов на поезда в Крым

19:34
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Перевозчик отмечает, что ценообразование будет динамическое

Названа стоимость билетов на поезда, которые отправятся в Крым. По данным перевозчика, цена билета на маршрут Москва-Симферополь начинается от 2966 рублей за проезд в купе. А вагон СВ стоит дороже - от 9 952 рублей.
Объявлена дата начала продаж железнодорожных билетов в Крым

Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно будет доехать за 3500 рублей – но в плацкартном вагоне. Место в купе обойдется в 3 906 рублей.

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Там подчеркивают, что ценообразование будет динамическим. То есть, на стоимость билета повлияет спрос, сезонность и другие факторы.

Как сообщал TVC.RU, первые поезда в Крым отправятся в конце декабря: 23-го из Санкт-Петербурга, а 24-го – с Казанского вокзала Москвы.

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